〔台湾债市〕殖利率跌多反弹,资金行情料令後市不看淡

路透台北1月31日电---台湾债市主要殖利率周二收高,因交易商在昨日殖利率大跌後进行获利回吐,此外,股市大涨也对债市造成些许压力.

不过台币兑美元TWD=TP继昨日明显走升後,今日仍持续向上走高,资金行情的想像,料让短券殖利率易跌难弹.交易商预估,明日五年券101/1殖利率料将继续挑战0.925%的低点,区间看在0.92-0.95%.

"今日殖利率弹不是偏空,短线仍将走多."一证券商交易人士称.

另一证券商交易主管称,明日将标售两年新券101/3A01103=TWO,倘若投标倍数偏高,代表市场资金多,对债市料将形成偏多的激励作用.

台湾股市周二收盘上扬1.48%,台股加权股价指数.TWII上涨109.67点,报7,517.08点,开盘涨0.39%.

继昨日创下近三个半月来高位後,台币兑美元今日升势迅猛,在外资持续汇入推动下,午後一度升值逾2.5角至29.51价位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.14 0.9380 *0.9250-0.9460 247.5

10 100/9 A00109=TWO +0.22 1.2662 1.2601-1.2725 43.0

20 101/2 A01102=TWO +0.25 1.7050 *1.6950-1.7100 8.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,虽然这两天外资明显汇入,不过在债市的动作不算大.主要因为市场刚刚恢复交易,卖盘筹码释出有限,且近期外资对买进价格也有所坚持,不再不计价追逐筹码,只为了让资金能停泊债市.

但也有证券商交易员指出,明日要标售的两年券101/3,正好是外资有兴趣的标的."这两天对101/1着墨少,是不是为了明天一举拿下更多筹码而准备?"

央行将於明日标售101/3,金额300亿台币,於本周六的补上班日交割.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7050

10 100/9 A00109=TWO 1.2662

5 101/1 A01101=TWO 0.9380

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)