〔台湾债市〕殖利率跌多反弹,资金行情料令後市不看淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月31日电---台湾债市主要殖利率周二收高,因交易商在昨日殖利率大跌後进行获利回吐,此外,股市大涨也对债市造成些许压力.
不过台币兑美元TWD=TP继昨日明显走升後,今日仍持续向上走高,资金行情的想像,料让短券殖利率易跌难弹.交易商预估,明日五年券101/1殖利率料将继续挑战0.925%的低点,区间看在0.92-0.95%.
"今日殖利率弹不是偏空,短线仍将走多."一证券商交易人士称.
另一证券商交易主管称,明日将标售两年新券101/3A01103=TWO,倘若投标倍数偏高,代表市场资金多,对债市料将形成偏多的激励作用.
台湾股市周二收盘上扬1.48%,台股加权股价指数.TWII上涨109.67点,报7,517.08点,开盘涨0.39%.
继昨日创下近三个半月来高位後,台币兑美元今日升势迅猛,在外资持续汇入推动下,午後一度升值逾2.5角至29.51价位.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +1.14 0.9380 *0.9250-0.9460 247.5
10 100/9 A00109=TWO +0.22 1.2662 1.2601-1.2725 43.0
20 101/2 A01102=TWO +0.25 1.7050 *1.6950-1.7100 8.0
* 表创该券交易以来殖利率日低
交易商表示,虽然这两天外资明显汇入,不过在债市的动作不算大.主要因为市场刚刚恢复交易,卖盘筹码释出有限,且近期外资对买进价格也有所坚持,不再不计价追逐筹码,只为了让资金能停泊债市.
但也有证券商交易员指出,明日要标售的两年券101/3,正好是外资有兴趣的标的."这两天对101/1着墨少,是不是为了明天一举拿下更多筹码而准备?"
央行将於明日标售101/3,金额300亿台币,於本周六的补上班日交割.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7050
10 100/9 A00109=TWO 1.2662
5 101/1 A01101=TWO 0.9380
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。