〔日股业绩〕大和证券集团公布连续第四个季度亏损,因股市不振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月31日电---日本第二大投资银行业者大和证券集团(8601.T)周二公布连续第四个季度亏损,因疲弱的股市冲击共同基金销售,并压低经纪业务佣金收入.
公司业绩持续不振促使其在10月时推出400亿日圆的缩减成本计画,当中包含裁撤300个海外职位.大和证券并暗示,正考虑扩大缩减成本计画,因产业前景艰困.
大和证券集团公布10-12月当季净损216亿日圆(2.828亿美元),7-9月时亏损194亿日圆;该公司与规模较大竞争对手野村控股(8604.T)在日本市场激烈搏斗.
汤森路透I/B/E/S调查4位分析师平均预估的亏损为140亿日圆.
调查7位分析师预估的2012年3月止年度净亏损为440亿日圆.大和证券本身并未公布财测.
尽管该公司在日本零售经纪市场抢下庞大市占,但该公司在2009年结束与三井住友金融集团(8316.T)长达十年的投行业务合作後,一直无法重振其投行事业.
截至周一止的三个月内,大和证券集团股价下跌5%,日经指数.N225同时期的跌幅则为3%.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。