〔日股业绩〕大和证券集团公布连续第四个季度亏损,因股市不振

路透东京1月31日电---日本第二大投资银行业者大和证券集团(8601.T)周二公布连续第四个季度亏损,因疲弱的股市冲击共同基金销售,并压低经纪业务佣金收入.

公司业绩持续不振促使其在10月时推出400亿日圆的缩减成本计画,当中包含裁撤300个海外职位.大和证券并暗示,正考虑扩大缩减成本计画,因产业前景艰困.

大和证券集团公布10-12月当季净损216亿日圆(2.828亿美元),7-9月时亏损194亿日圆;该公司与规模较大竞争对手野村控股(8604.T)在日本市场激烈搏斗.

汤森路透I/B/E/S调查4位分析师平均预估的亏损为140亿日圆.

调查7位分析师预估的2012年3月止年度净亏损为440亿日圆.大和证券本身并未公布财测.

尽管该公司在日本零售经纪市场抢下庞大市占,但该公司在2009年结束与三井住友金融集团(8316.T)长达十年的投行业务合作後,一直无法重振其投行事业.

截至周一止的三个月内,大和证券集团股价下跌5%,日经指数.N225同时期的跌幅则为3%.(完)