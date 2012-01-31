版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 14:39 BJT

〔日本个股〕大和证券将进一步削减200亿日圆成本,并裁撤500名海外员工

路透东京1月31日电---日本第二大投资银行--大和证券集团(8601.T)表示,企业重组撙节成本目标已调高至600亿日圆(7.85亿美元),10月底时原订目标为400亿日圆.

依据这项新的计画,大和证券总共将裁减500名海外员工.公司此前表示将削减逾300名海外员工.[ID:nCN1183112](完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐