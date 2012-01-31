〔日股业绩〕本田汽车预期年度获利将大降65%,因天灾及日圆急升(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
路透东京1月31日电---本田汽车(7267.T)周二公布季度营业利润下滑65%,并预测全财年也将有类似的巨额跌幅,该年度日本和泰国天灾对本田的挫伤程度也较对手来得严重.
本田表示,预期截至3月31日止年度的营业利润为2,000亿日圆(26.2亿美元),较上年度的5,697.8亿日圆减少了65%,亦受挫於美元/日圆急跌.
该最新获利预估低於本田8月时预估的2,700亿日圆,本田之後撤销财测,指称因泰国何时恢复汽车生产充满不确定性.
24位接受汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估本田年度营业利润为2,830亿日圆.
本田预测年度净利为2,150亿日圆,较2010/11年度下滑60%.该数据按美国会计标准公布,包括在中国的获利在内.
该公司10-12月第三季营业利润减少65%至443亿日圆,不及路透调查九位分析师预估的812亿日圆.
净利减少41%至477亿日圆.
日本3月11日地震和泰国10月洪灾中,本田供应链所遭遇的破坏情况是汽车厂商中最严重的.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。