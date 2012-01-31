〔日股业绩〕本田汽车预期年度获利将大降65%,因天灾及日圆急升(更新版)

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路透东京1月31日电---本田汽车(7267.T)周二公布季度营业利润下滑65%,并预测全财年也将有类似的巨额跌幅,该年度日本和泰国天灾对本田的挫伤程度也较对手来得严重.

本田表示,预期截至3月31日止年度的营业利润为2,000亿日圆(26.2亿美元),较上年度的5,697.8亿日圆减少了65%,亦受挫於美元/日圆急跌.

该最新获利预估低於本田8月时预估的2,700亿日圆,本田之後撤销财测,指称因泰国何时恢复汽车生产充满不确定性.

24位接受汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估本田年度营业利润为2,830亿日圆.

本田预测年度净利为2,150亿日圆,较2010/11年度下滑60%.该数据按美国会计标准公布,包括在中国的获利在内.

该公司10-12月第三季营业利润减少65%至443亿日圆,不及路透调查九位分析师预估的812亿日圆.

净利减少41%至477亿日圆.

日本3月11日地震和泰国10月洪灾中,本田供应链所遭遇的破坏情况是汽车厂商中最严重的.(完)