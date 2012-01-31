主要国家经济指标预测--2月1日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34
出口(较上年同期) +0.7% +10.8%
进口(较上年同期) +4.8% +13.6%
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.7% -1.2%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
0815 瑞士零售销售 12月 -- -0.2%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 1月 51.4 50.7
0843 意大利Markit制造业PMI 1月 45.0 44.3
0848 法国Markit制造业PMI 1月 48.5 48.5
0853 德国制造业PMI 1月 50.9 50.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 48.7 48.7
0928 英国CIPS制造业PMI 1月 50.0 49.6
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +2.7% +2.7%
1200 美国抵押贷款指数 1月27日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4,265.3
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加32.5
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
1月 -- 54.02
1500 美国建筑支出 12月 +0.6% +1.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.5 53.9
物价分项指数 49.5 47.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 1月 1,350 1,350
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338
外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月30日(一)
2350 日本工业生产(较前月) 12月 +4.0% +3.0%
未来一个月工业生产预估 +2.5% --
未来两个月工业生产预估 +1.2% --
1月31日(二)
0001 英国Gfk消费者信心指数 1月 负29 负32
0030 澳洲企业状况指数 12月 正1 --
企业信心指数 正3 --
澳洲民间信贷 12月 +0.3% +0.3%
房屋信贷 +0.4% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 +1.5% --
房屋开工(较上年同期) -7.3% -1.5%
0700 瑞士UBS消费指标 12月 0.92 --
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -1.4% +0.9%
(较上年同期) -0.9% +1.4%
0745 法国消费者支出(较上月) 12月 -0.7% +0.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.1%
0900 意大利失业率 12月 8.9% --
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 减少4 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加7 增加7
抵押贷款批准件数(千件) 52.939 53.7
M4货供额(较前月) -1.4% --
1000 意大利PPI(较前月) 12月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
1000 欧元区失业率 12月 10.4% 10.4%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月28日当周 +0.1% --
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 -0.1% +0.2%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.7% -0.1%
(较上年同期) +2.8% --
1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月28日当周 +2.0% --
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)11月 -3.7% -3.3%
经季节调整房价指数(较前月) -0.7% -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) -1.3% -0.8%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 60.2 63.0
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 61.1 68.0
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.6% (完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。