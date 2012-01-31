〔台湾货币市场〕短率大致平稳,通货回笼缓和月底紧张气氛

* 通货持续回笼,缓和月底紧张气氛

* 短票供不应求

记者 张雅菁

路透台北1月31日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳,今天逢月底资金需求偏高,且部份银行不做跨月交易限制了短钱供给量,不过,农历年後通货持续回笼,缓和月底紧张气氛,而整体市场亦未有浮滥之感.

市场人士表示,昨日银行间累计超额准备一口气回升至千亿台币以上,在本周五提存期底之前,市况料偏宽松,主要影响因素在於通货回笼的数量及速度;此外,期底前还将有6,662.7亿台币央行存单到期,央行何时拉高冲销力道,亦为短钱水位升降的关键.

"今天没有特别感觉到一直有人来问要不要拿钱,可能大家有提前因应,"一公股银行人士称.

据央行网站显示,周一通货回笼389.9亿台币,累计发行数1兆7,049亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

本地时间15:02时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.400%;区间在0.392-0.650%,上日在0.299-0.740%.

2-7天拆款利率在0.395-0.76%,上日在0.392-0.76%.

**短票利率高档下移**

短票方面,交易商指出,今日银行间买气颇显热络,供不应求下,大型银行买票利率亦向下朝0.86%利率靠拢.预期本周五期底前,市况偏松,若银行间消化积数需求升高,且同时间短票发行量还是不见显着回升,不排除成交利率再朝0.85%测试.

30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85-0.86%,同上日.

今日央行存单到期金额1,149亿台币,发行金额稍晚公布.[TW/MMTCN]

统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,接下来分别是周三2,951.5亿,周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.此外,本周六为补行上班日,新提存期第一天存单到期1,545亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为1,018亿台币,累计超额准备为1,337亿台币,加计前期1%的超额准备为2,220亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持平.尽管今日为月底资金需求高峰,且有60亿台币的汇丰台湾金融债交割,但在农历年後资金持续回笼下,场上余钱偏多.

资金调度人士指出,投信申购款持续流入,资金状况颇为宽松,但投信等供给方对利率态度颇为坚持,目前仅见RP利率低档成交有渐多的趋势,高低区间却未见改变.

他们并表示,未来在筹资管道较多的银行端领头拉动下,成交利率有望下调,惟幅度仍须观察.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)