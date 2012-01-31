〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收创四个半月高位,续见外资强劲汇入

路透台北1月31日电---台币兑美元TWD=TP周二爆量收升1.66角,至四个半月以来高位,受外资持续汇入带动,且台股亦上扬逾百点;此前美国决定更长时期内维持超低利率,扶助非美货币走坚.

汇银人士表示,外商抛汇力道强劲及交易商轧空美元,令台币升势凌励,盘中多数时间维持在逾2角的涨势.不过,进口商与央行逢低不时进场承接美元,加上午後短线获利了结的台币卖盘逐渐浮现,稍稍收敛台币升幅.

他们指出,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,亦见交易商获利了结平仓出场,促美元/台币一周与一个月期换汇点转为溢价,分别报0.025/0.035以及0.010/0.020.

"整个场上弥漫着往(台币)升的方向作多的气氛,"一位大型金控交易人士说.

市场人士并表示,今日於汇价29.5元面临不小的压力,若外资持续汇入并突破该价位後,有机会再往29.2元测试.另外,台币累计这两日来已升逾3.7角,不少出口商赶不及出脱手中美元部位,不排除未来将有恐慌性卖盘出笼.

台币兑美元周二收在29.62元,前次收盘高位出现在2011年9月16日,报29.584元.另外,台币日高落在29.51元,创2011年9月14日29.476元以来最高.

台股加权指数.TWII周二收盘大涨1.48%,至7,517.08点;外资及陆资在台股买超35.98亿台币,为连续第四日买超,累计金额为309.94亿.[ID:nCT0501279]

新兴市场中,印度卢比IDR=有望录得逾17年来最佳单月表现,1月涨幅领先多数亚洲货币.受资金流入地区股市与债市的拉抬,多数亚洲货币本月获取了上涨行情.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.620 29.786 29.510-29.800 29.800 14.43 9.06

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.569 29.736 29.520-29.760 29.760 4.65 3.89

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.040/-0.020

美元/台币六个月期 -0.220/-0.180 -0.290/-0.260

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