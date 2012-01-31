〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收创四个半月高位,续见外资强劲汇入

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月31日电---台币兑美元TWD=TP周二爆量收升1.66角,至四个半月以来高位,受外资持续汇入带动,且台股亦上扬逾百点;此前美国决定更长时期内维持超低利率,扶助非美货币走坚.
汇银人士表示,外商抛汇力道强劲及交易商轧空美元,令台币升势凌励,盘中多数时间维持在逾2角的涨势.不过,进口商与央行逢低不时进场承接美元,加上午後短线获利了结的台币卖盘逐渐浮现,稍稍收敛台币升幅.
他们指出,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,亦见交易商获利了结平仓出场,促美元/台币一周与一个月期换汇点转为溢价,分别报0.025/0.035以及0.010/0.020.
"整个场上弥漫着往(台币)升的方向作多的气氛,"一位大型金控交易人士说.
市场人士并表示,今日於汇价29.5元面临不小的压力,若外资持续汇入并突破该价位後,有机会再往29.2元测试.另外,台币累计这两日来已升逾3.7角,不少出口商赶不及出脱手中美元部位,不排除未来将有恐慌性卖盘出笼.
台币兑美元周二收在29.62元,前次收盘高位出现在2011年9月16日,报29.584元.另外,台币日高落在29.51元,创2011年9月14日29.476元以来最高.
台股加权指数.TWII周二收盘大涨1.48%,至7,517.08点;外资及陆资在台股买超35.98亿台币,为连续第四日买超,累计金额为309.94亿.[ID:nCT0501279]
新兴市场中,印度卢比IDR=有望录得逾17年来最佳单月表现,1月涨幅领先多数亚洲货币.受资金流入地区股市与债市的拉抬,多数亚洲货币本月获取了上涨行情.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.620 29.786 29.510-29.800 29.800 14.43 9.06
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.569 29.736 29.520-29.760 29.760 4.65 3.89
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.040/-0.020
美元/台币六个月期 -0.220/-0.180 -0.290/-0.260
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。