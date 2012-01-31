〔欧股业绩〕ARM Holdings第四季获利优於预期,计画扩大市占

* 第四季税前获利成长45%至6,900万英镑(分析师调查预估为5,580万)

* 第四季营收为1.378亿英镑(调查预估为1.236亿)

* 预期第一季营收将符合市场预期的2亿美元

路透伦敦1月31日电---英国晶片设计业者ARM HoldingsARM.L周二表示,该公司有信心持续扩大市场份额,其第四季的业绩优於市场预期;ARM的晶片(芯片)技术用於广受欢迎的苹果(AAPL.O)iPhone及iPad.

ARM公布第四季税前获利成长45%至6,900万英镑(1.08亿美元),营收成长21%至1.378亿英镑;该公司所设计的低耗电微处理器广泛应用在手机、平板电脑及许多其它设备.

该公司对权利金的入账会滞後一个季度,因此其第四季的财报数字并未完全反映去年底假期期间包括苹果在内的旺销.

ARM执行长Warren East表示,2011年见到技术授权强劲成长,因有更多的客户首度采用ARM技术,预料2012年市占率将持续提升,因其合作夥伴将推出新晶片.

"我们同时见到权利金收入增速持续高於产业营收,因ARM的夥伴在我们的目标市场上扩大市占."East周二表示.

他称有鉴於ARM第四季授权收入非常强劲,他预期第一季整体集团的美元营收将符合市场预期的约2.0亿美元.

ARM将微处理器设计授权给德州仪器(TXN.O)、高通(QCOM.O)及英伟达(Nvidia)(NVDA.O)等业者,每个晶片出货都可收取权利金.

ARM股价从2009年2月的两年内暴涨近四倍至6.52英镑的十年高点;周一收盘报5.96英镑.

一项调查30位分析师的结果显示,市场原先预期ARM第四季税前获利为5,580万英镑,营收为1.236亿英镑.(完)