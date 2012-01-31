〔台湾数据〕去年第四季GDP创逾两年最差表现,内外需皆失温(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增官员与分析师说法)
* 去年第四季GDP仅年增1.90%,创两年多最差季度表现
* 今年GDP预估值自4.19%下修至3.91%,CPI则自1.14%调升至1.29%
* 内外需皆失温,前景艰辛--分析师
路透台北1月31日电---台湾去年第四季GDP仅年增1.90%,创两年多来最差季度表现.主计处周二表示,主要因全球经济持续走弱,令出口较先前预估大减817亿台币,且民间消费也大幅下修所致.
主计处并将今年经济成长率预估值自4.19%下修至3.91%.并料今年通膨率为年增1.29%,原估为年增1.14%.
"2012年下修,景气受欧债影响,大环境不佳,出口成长率也下修,"主计处梅家瑗科长说.
对於GDP表现不如预期,群益证券研究员徐国安认为,今年上半年因受比较基期与欧债问题等影响,GDP表现会最差,但不会出现单季衰退现象,因进口衰退幅度将高於出口衰退.
法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴则称,"这整组数据令人失望.前方的路应该是艰辛,我们预估今年GDP成长率是3.4%."
根据路透此前访查16家金融机构,分析师预测台湾第四季GDP料成长2.8%,主因出口不佳.[ID:nCT0431822](完)
--采访 高洁如;撰写 董永年; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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