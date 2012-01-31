版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 18:06 BJT

更正:〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超16亿台币

(更正:标题及内文表格中证券业应为"卖超"16亿台币,非"买超")

路透台北1月31日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 38.00 23.50 +14.50

票券业 2.50 1.00 +1.50

证券业 11.50 27.50 -16.00 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐