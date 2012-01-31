《综述》台湾经济上半年景气乌云仍罩顶,央行首季料先以静制动

* 去年第四季经济成长只剩1.9%

* 主计处下修今年GDP成长率至3.91%

* 本波景气低谷可能由首季延後至第二季--分析师

* 央行料暂时维持利率不变

记者 高洁如

路透台北1月31日电---台湾去年第四季经济增长率为两年来最慢,同时预估2012年全年增速不到4%,令分析师担心官方认为本波景气低谷在今年首季的预测恐怕过於乐观,可能会延後至第二季.

不过虽然官方持续下修景气预估,但业内人士认为央行利率决策将先维持观望,首季利率料仍暂且不变.

"我不认为当前这季能有实质复苏,原因之一在於全球的不确定性.我们预估第一季GDP成长率将进一步下滑,第二季底时才会触底,"星展银行(DBS)分析师马铁英称.

法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴也认为,就产业别来看,第四季有几个产业呈现较上年同期衰退,包括制造,营建,金融,保险及房地产.

"这整组数据令人失望.前方的路应该是艰辛,"张淑娴说.

台湾主计处公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增1.90%,较市场预估的2.8%为低,并创两年以来最差季度表现;同时下修今年GDP成长率至3.91%.[ID:nCT0501433]

主计处称,去年第四季的实质GDP为3兆(万亿)8,403亿台币,较预估少了673亿,主要除了出口成长的放缓之外,民间消费和资本形成都不如预期强劲,以致於经济成长表现不如预估.

本次官方的概估统计中并未公布今年逐季的经济成长预估.根据11月底时的资料,主计处预估本波景气低谷在今年首季,经济成长率只剩2.67%,随後逐季走高.惟分析师认为官方的估计过於乐观.

若与亚洲邻国比较,台湾第四季经济表现亦远远落後.韩国和新加坡第四季经济成长率分别为3.4%和3.6%;中国大陆第四季成长率为8.9%,跌落9%以下.[ID:nCN1353430][ID:nCN1315740]

**央行首季先以静制动**

虽然经济表现失色,但分析师认为,台湾央行的利率决策可能先维持观望.

台湾央行在去年第四季二度维持重贴现率在1.875%不变,因通膨尚有疑虑,且实质利率仍低.(台湾央行利率预估请见TWINT1)

群益证券分析师徐国安认为,央行应该还是会以静制动."因进口导致通膨的压力,可望以汇率升值解决,不至於动用到降息."

他也预期,今年上半年因比较基期与欧债问题等影响,GDP表现会最差,但不致於出现单季衰退现象.

日盛投顾分析师曾馨玉也说,原本认为央行在第一季降息,不过,我们现在认为第一季可能先按兵不动,第二季再先观察一下.

**今年经济再下修至不到4%**

不只是去年第四季经济表现不如预期,主计处并下修2012年全年GDP成长率至4%下方,只有区区3.91%.去年全年经济扩张步伐为4.03%.

主计处的高志祥科长说,2012年的景气受欧债影响,大环境不佳,最近环球透视机构再下修全球的经济成长率0.2个百分点,这让出口在全球需求放缓之下走疲,出口成长率下修.至於内需部分,景气走软也同样拉低了民间消费的展望.

针对多次的下修景气预测,主计处梅家瑗科长承认,"景气变化(走低)的趋势虽然符合预期,但幅度比预期有所差异."

主计处今日最新预估,今年出口金额年增率为4.97%(原估增5.27%);进口金额年增率4.37%(原估增4.67%);而民间消费年增率则是由2.88%下修至2.69%.

台北花旗银行首席经济学家郑贞茂认为,台湾政府虽然下修2012年预估,但还是保持乐观,或许是因为可以利用一些景气刺激措施,例如藉由政策松绑来吸引陆资来台,而对下半年复苏力道比较乐观.

"不过我们对下半年复苏力道看法比较保守."他说.目前花旗对2012年台湾经济成长率预估是3.7%.(完)