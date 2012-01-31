〔台湾政经〕陈冲出任阁揆,财政部与经建会异动

路透台北1月31日电---台湾新任行政院长陈冲周二宣布新内阁名单,改组集中於财经部会,财政部长由经建会主委刘忆如转任,遗缺则由前政务委员尹启铭出任.

此外,新内阁也邀请担任中研院院士的计量经济理论专家--管中闵担任政务委员,原政务委员朱敬一则转接掌国科会主委.谷歌(Google)(GOOG.O)亚太区基础建设营运总监张善政也因具有科技云端长才,被延揽出任政务委员.

"人事布局适才适所是主要观念,要充分发挥专业...不能说是财经内阁,不要加任何形容词."陈冲说.

依据名单,新内阁由江宜桦任行政院副院长,秘书长则由前立委林益世接任.新任部会首长除刘忆如与尹启铭外,还包括内政部长李鸿源、教育部长蒋伟宁、农委会主委陈保基.

文建会主委则由曾经担任台北市文化局长的知名作家龙应台接手.经济部长施颜祥、中央银行总裁彭淮南、金管会主委陈裕璋等均留任.(完)

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