〔台湾政经〕陈冲出任阁揆,财政部与经建会异动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月31日电---台湾新任行政院长陈冲周二宣布新内阁名单,改组集中於财经部会,财政部长由经建会主委刘忆如转任,遗缺则由前政务委员尹启铭出任.
此外,新内阁也邀请担任中研院院士的计量经济理论专家--管中闵担任政务委员,原政务委员朱敬一则转接掌国科会主委.谷歌(Google)(GOOG.O)亚太区基础建设营运总监张善政也因具有科技云端长才,被延揽出任政务委员.
"人事布局适才适所是主要观念,要充分发挥专业...不能说是财经内阁,不要加任何形容词."陈冲说.
依据名单,新内阁由江宜桦任行政院副院长,秘书长则由前立委林益世接任.新任部会首长除刘忆如与尹启铭外,还包括内政部长李鸿源、教育部长蒋伟宁、农委会主委陈保基.
文建会主委则由曾经担任台北市文化局长的知名作家龙应台接手.经济部长施颜祥、中央银行总裁彭淮南、金管会主委陈裕璋等均留任.(完)
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--记者 董永年;审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。