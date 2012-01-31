版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 18:30 BJT

〔东南亚股市〕多数勉力小幅收升,1月累计涨幅强劲

路透1月31日电---东南亚股市周二多数勉强小幅收升,投资人在企业财报季节选择性追捧绩优股,欧债主权债务问题仍是主要焦点.

"美国联邦储备理事会对低利率的看法,已协助吸引资金进入风险较高资产,"Thanachart证券投资顾问主管Pichai Lertsupongkij称."以市场展望而言,仍然很大程度要看外部环境,特别是欧债问题."

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐