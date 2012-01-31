〔东南亚股市〕多数勉力小幅收升,1月累计涨幅强劲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月31日电---东南亚股市周二多数勉强小幅收升,投资人在企业财报季节选择性追捧绩优股,欧债主权债务问题仍是主要焦点.
"美国联邦储备理事会对低利率的看法,已协助吸引资金进入风险较高资产,"Thanachart证券投资顾问主管Pichai Lertsupongkij称."以市场展望而言,仍然很大程度要看外部环境,特别是欧债问题."
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。