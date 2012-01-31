〔台湾货币市场〕短率大致平稳,通货回笼缓和月底紧张气氛(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更新拆款,通货回笼及准备金数据)
* 通货持续回笼,缓和月底紧张气氛
* 短票供不应求
记者 张雅菁
路透台北1月31日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳,今天逢月底资金需求偏高,且部份银行不做跨月交易限制了短钱供给量,不过,农历年後通货持续回笼,缓和月底紧张气氛,而整体市场亦未有浮滥之感.
市场人士表示,昨日银行间累计超额准备一口气回升至千亿台币以上,在本周五提存期底之前,市况料偏宽松,主要影响因素在於通货回笼的数量及速度;此外,期底前还将有6,662.7亿台币央行存单到期,央行何时拉高冲销力道,亦为短钱水位升降的关键.
"今天没有特别感觉到一直有人来问要不要拿钱,可能大家有提前因应,"一公股银行人士称.
据央行网站显示,周二通货回笼554.75亿台币,上日为389.9亿.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.400%;区间在0.299-0.690%,上日在0.299-0.740%.
2-7天拆款利率在0.395-0.77%,上日在0.392-0.76%.
**短票利率高档下移**
短票方面,交易商指出,今日银行间买气颇显热络,供不应求下,大型银行买票利率亦向下朝0.86%利率靠拢.预期本周五期底前,市况偏松,若银行间消化积数需求升高,且同时间短票发行量还是不见显着回升,不排除成交利率再朝0.85%测试.
30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85-0.86%,同上日.
今日央行共发行1,968亿台币存单,相较存单到期金额1,149亿,存单发行余额增加819亿.[TW/MMTCN]
统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,接下来分别是周三2,951.5亿,周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.此外,本周六为补行上班日,新提存期第一天存单到期1,545亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为794亿台币,累计超额准备为2,131亿台币,加计前期1%的超额准备为3,014亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周二持平.尽管今日为月底资金需求高峰,且有60亿台币的汇丰台湾金融债交割,但在农历年後资金持续回笼下,场上余钱偏多.
资金调度人士指出,投信申购款持续流入,资金状况颇为宽松,但投信等供给方对利率态度颇为坚持,目前仅见RP利率低档成交有渐多的趋势,高低区间却未见改变.
他们并表示,未来在筹资管道较多的银行端领头拉动下,成交利率有望下调,惟幅度仍须观察.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。