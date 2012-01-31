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市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 06:30 BJT

〔加拿大股市〕受能源和金融股带动小幅收高,本月上涨逾4%

路透多伦多1月31日电---加拿大股市周二在淡静交投中小幅收高,重磅能源和金融股上扬;本月加股上涨4%.

领涨个股包括加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)升1%至76.25加元,Imperial Oil(IMO.TO)升近2%,报47.78加元,後者此前公布季度财报,获利大幅成长.

"涨势相当好."MacDougall, MacDougall & MacTier研究主管Ian Nakamoto提到加拿大股市近几周来的表现时说.

"我对进展感到相当鼓舞,因为原本以为会出现获利了结."

在围绕欧债危机的审慎气氛下,含大量资源股的指数交易都显迟滞,但多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE周二收高5.73点或0.13%,报12,452.15点.大盘10大类股中有八类收高.

本月该指数上涨4.2%.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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