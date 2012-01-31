〔加拿大股市〕受能源和金融股带动小幅收高,本月上涨逾4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多1月31日电---加拿大股市周二在淡静交投中小幅收高,重磅能源和金融股上扬;本月加股上涨4%.
领涨个股包括加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)升1%至76.25加元,Imperial Oil(IMO.TO)升近2%,报47.78加元,後者此前公布季度财报,获利大幅成长.
"涨势相当好."MacDougall, MacDougall & MacTier研究主管Ian Nakamoto提到加拿大股市近几周来的表现时说.
"我对进展感到相当鼓舞,因为原本以为会出现获利了结."
在围绕欧债危机的审慎气氛下,含大量资源股的指数交易都显迟滞,但多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE周二收高5.73点或0.13%,报12,452.15点.大盘10大类股中有八类收高.
本月该指数上涨4.2%.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。