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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

路透2月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月30日当周-----------------------------------

2月1日(三)

0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.7% -1.2%

2月2日(四)

0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.0% +8.4%

民间建筑许可 -- +4.8%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差12.00 顺差13.80

进口(较前月) -- 持平

出口(较前月) -- 持平

2月3日(五)

暂无主要经济指标公布.

2月5-6日

2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 -- +0.5%

--------------------------------2月6日当周-----------------------------------

2月6日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%

报纸招聘广告 -- +3.5%

澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平

澳洲零售销售(较前季) 第四季终值 +0.6%

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.0%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 -- +1.3%

雇佣职位(较前季) -- +0.7%

受薪工时(较前季) -- 持平

2月7日(二)

0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 4.25%

2月8日(三)

2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.6%

就业人数 -- +0.2%

就业参与率 -- 68.4%(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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