澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
2月1日(三)
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.7% -1.2%
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.0% +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差12.00 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
2月3日(五)
暂无主要经济指标公布.
2月5-6日
2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 -- +0.5%
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%
报纸招聘广告 -- +3.5%
澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平
澳洲零售销售(较前季) 第四季终值 +0.6%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.0%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 -- +1.3%
雇佣职位(较前季) -- +0.7%
受薪工时(较前季) -- 持平
2月7日(二)
0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 4.25%
2月8日(三)
2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.6%
就业人数 -- +0.2%
就业参与率 -- 68.4%(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。