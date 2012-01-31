全球外汇市场2月1日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲房价指数第四季终值
0130 - 日本12月加班工资
0700 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在以色列演讲
0700 - 英国1月Nationwide房价指数
0815 - 瑞士12月零售销售
0830 - 瑞士1月采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利1月Markit制造业PMI
0848 - 法国1月Markit制造业PMI
0853 - 德国1月制造业PMI
0858 - 欧元区1月Markit制造业PMI
0900 - 欧洲央行公布银行贷款调查
0928 - 英国1月CIPS制造业PMI
1000 - 欧元区1月通胀初值
1200 - 美国1月27日当周抵押贷款指数
1315 - 美国1月ADP民间就业岗位
1400 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟演讲
1400 - 美国财政部公布季度再融资细节
1500 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒和负责联邦财政的助理部长Matthew Rutherford发布再融资声明并举行网路直播
1500 - 美国供应管理协会(ISM)1月制造业指数
1500 - 美国12月建筑支出
-- - 美国1月汽车销售
1620 - 欧洲央行管委魏德曼演讲
1830 - 葡萄牙财长加斯帕演讲
1900 - 英国央行副总裁塔克演讲
2350 - 日本1月货币基础
2350 - 日本上周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。