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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--2月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月1日(三)

0120 - 三个月期国库券标售

0130 - 日本12月加班工资数据

0300 - 每周石油数据

企业消息:

-- 三菱UFJ金融集团(8306.T)第三季财报

0425 - 大发汽车7262.T第三季财报

0500 - 1月汽车销售

0600 - 武田药品工业(4502.T)第三季财报

0600 - 野村控股(8604.T)第三季财报

0600 - 夏普(6753.T)第三季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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