〔美国股市〕ADR指数1月表现不俗,新兴市场尤为强劲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)一月录得强劲表现,因投资人转回风险性资产,即使欧债危机缺乏明确解决方案.
拉丁美洲及亚洲企业ADR的月度上涨幅度超过欧洲,展现出新兴市场的力道.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR1月收高6.4%,为10月以来最佳月度表现.标普500指数.SPX1月上涨4.4%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS1月上涨10%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA则是上涨11%.但纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR从12月底以来仅上涨4%.
欧债危机一直令投资人坐立难安,担心其是否会将全球经济再次推向衰退.
纽约梅隆银行的ADR指数日内上涨0.3%,能源类企业追随油价上扬走高,涨幅居前.
英国石油公司BP(BP.N)在纽约股价上涨4%至45.91,法国石油公司道达尔(TOT.N)上涨0.6%,报52.97美元.
日本佳能(CAJ.N)下跌1.9%,至42.85美元.此前该公司公布不如预期的财报,且预估营收成长疲弱.
本田汽车(HMC.N)也表示,由於日本和泰国的天灾以及日圆走强,预估该公司本财年获利料将下跌65%,逊於市场预期.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。