〔美国股市〕ADR指数1月表现不俗,新兴市场尤为强劲

路透纽约1月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)一月录得强劲表现,因投资人转回风险性资产,即使欧债危机缺乏明确解决方案.

拉丁美洲及亚洲企业ADR的月度上涨幅度超过欧洲,展现出新兴市场的力道.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR1月收高6.4%,为10月以来最佳月度表现.标普500指数.SPX1月上涨4.4%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS1月上涨10%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA则是上涨11%.但纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR从12月底以来仅上涨4%.

欧债危机一直令投资人坐立难安,担心其是否会将全球经济再次推向衰退.

纽约梅隆银行的ADR指数日内上涨0.3%,能源类企业追随油价上扬走高,涨幅居前.

英国石油公司BP(BP.N)在纽约股价上涨4%至45.91,法国石油公司道达尔(TOT.N)上涨0.6%,报52.97美元.

日本佳能(CAJ.N)下跌1.9%,至42.85美元.此前该公司公布不如预期的财报,且预估营收成长疲弱.

本田汽车(HMC.N)也表示,由於日本和泰国的天灾以及日圆走强,预估该公司本财年获利料将下跌65%,逊於市场预期.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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