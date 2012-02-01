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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 17:47 BJT

修正:〔台湾货币市场〕2月提存期资金预期变化一览表

(修正:内文央行存单到期应为3兆3,654.25"亿"台币)

路透台北2月1日电---台湾货币市场2月提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3兆3,654.25亿台币:

       02/04 1,545.00亿

       02/05 3,619.50亿

       02/06 1,365.25亿

       02/07 220.00亿

       02/08 2,592.50亿

       02/09 1,443.50亿

       02/10 4,919.00亿

       02/11 908.00亿

       02/12 4,007.50亿

       02/13 874.00亿

       02/14 154.00亿

       02/15 3,144.00亿

       02/16 954.50亿

       02/17 1,683.00亿

       02/18 396.00亿

       02/19 615.00亿

       02/20 322.00亿

       02/21 72.50亿

       02/22 128.00亿

       02/23 150.00亿

       02/24 226.00亿

       02/27 129.00亿

       02/28 53.00亿

       02/29 1,983.00亿

       03/01 1,906.00亿

       03/02 244.00亿

--公债本金到期及付息594.10506亿台币:

       02/05 91甲3期10息 17.00000亿

       02/10 93甲3期8息 18.00000亿

       02/10 99甲3期本金 400.00000亿

       02/10 99甲3期2息 1.00000亿

       02/13 90甲2期11息 30.00000亿

       02/14 96甲2期5息 7.98006亿

       02/14 97甲2期4息 15.00000亿

       02/14 100甲3期1息 3.00000亿

       02/16 98甲2期3息 12.75000亿

       02/18 92甲3期9息 16.25000亿

       02/20 87乙1期14息 20.62500亿

       02/22 99甲4期2息 15.00000亿

       02/22 100甲4期1息 12.00000亿

       02/24 95甲2期6息 11.25000亿

       02/25 94甲3期7息 14.25000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--2/4: 101/3期二年期公债发行,金额300亿台币,2月1日标售.

--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币,2月8日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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