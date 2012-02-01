修正:〔台湾货币市场〕2月提存期资金预期变化一览表

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(修正:内文央行存单到期应为3兆3,654.25"亿"台币)
路透台北2月1日电---台湾货币市场2月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3兆3,654.25亿台币:
02/04 1,545.00亿
02/05 3,619.50亿
02/06 1,365.25亿
02/07 220.00亿
02/08 2,592.50亿
02/09 1,443.50亿
02/10 4,919.00亿
02/11 908.00亿
02/12 4,007.50亿
02/13 874.00亿
02/14 154.00亿
02/15 3,144.00亿
02/16 954.50亿
02/17 1,683.00亿
02/18 396.00亿
02/19 615.00亿
02/20 322.00亿
02/21 72.50亿
02/22 128.00亿
02/23 150.00亿
02/24 226.00亿
02/27 129.00亿
02/28 53.00亿
02/29 1,983.00亿
03/01 1,906.00亿
03/02 244.00亿
--公债本金到期及付息594.10506亿台币:
02/05 91甲3期10息 17.00000亿
02/10 93甲3期8息 18.00000亿
02/10 99甲3期本金 400.00000亿
02/10 99甲3期2息 1.00000亿
02/13 90甲2期11息 30.00000亿
02/14 96甲2期5息 7.98006亿
02/14 97甲2期4息 15.00000亿
02/14 100甲3期1息 3.00000亿
02/16 98甲2期3息 12.75000亿
02/18 92甲3期9息 16.25000亿
02/20 87乙1期14息 20.62500亿
02/22 99甲4期2息 15.00000亿
02/22 100甲4期1息 12.00000亿
02/24 95甲2期6息 11.25000亿
02/25 94甲3期7息 14.25000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--2/4: 101/3期二年期公债发行,金额300亿台币,2月1日标售.
--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币,2月8日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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