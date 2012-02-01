《新兴市场重要经济事件预告》--2月1日-2月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)
2月1日(三)
北京--德国总理梅克尔出访中国(至2月4日).
香港--香港财政司司长曾俊华公布2012/2013年度预算.
印度孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席印度央行举办的第二届国际研究会议(至2月2日);印度央行总裁苏巴拉奥致开幕词(0405).
哥本哈根--欧盟负责维持竞争力的部长召开非正式会议(至2月3日).
内罗毕--肯尼亚央行召开货币政策委员会会议.
塔林--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)访问爱沙尼亚(至2月2日).
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明(0830).
以色列荷兹利亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民以"关键的经济:欧美在全球市场的处境"为题发表讲话(0700).以色列央行总裁费舍尔就"以色列和全球经济:乌云笼罩"发表谈话(0930).
布宜诺斯艾利斯--国际货币基金组织(IMF)将对阿根廷受人质疑的经济统计数据发布报告.
2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).
华盛顿--美国参议院银行业委员会预计就立法进行投票,其中包括对伊朗实施更多经济制裁的措施.
北京--德国总理梅克尔与中国国务院总理温家宝会面.
突尼斯(突尼西亚)--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问突尼斯(至2月3日).
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.
2月3日(五)
曼谷--泰国央行公布通胀季报.
孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在汇丰印度投资者会议上进行主旨演讲(0300).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
2月4日(六)
北京--德国总理梅克尔访华(最後一天).
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).
维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).
2月7日(二)
布鲁塞尔--(待定)欧盟领导人可能举行峰会(至2月8日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)科威特会议(至2月9日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)
2月8日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最後一天)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
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