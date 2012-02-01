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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 12:34 BJT

〔新债招标〕台湾101/3期公债得标利率为0.78%,符合预期

路透台北2月1日电---台湾央行周三表示,财政部委托标售的两年期公债101/3A01103=TWO得标利率为0.78%,符合市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.77-0.80%间,最低预估在0.75%,最高在0.85%.[ID:nCT0501063]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额692.5亿台币,投标倍数为2.31,高於上次20年期公债101/2的1.84倍.

各行业的得标比重方面,银行业为63.68%、证券业30.17%、票券业6.15%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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