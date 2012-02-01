〔新债招标〕台湾101/3期公债得标利率为0.78%,符合预期

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月

路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。