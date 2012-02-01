〔背景资料〕台湾2011-2012年度公债标售结果一览

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(此背景资料可搭配"〔新债招标〕台湾101/3期公债得标利率为0.78%,符合预期"报导,可点选[ID:nCT0501753])
路透台北2月1日电---台湾央行周三表示,财政部委标售的两年期公债101/3A01103=TWO得标利率为0.78%,符合市场预期.
一. 2011-2012年度公债发行状况(R为增额发行公债):
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率
(年) (亿台币) 区间%
101/3 2 300 0.7500 0.7800 0.6000-0.7800
101/2 20 400 1.6250 1.7330 1.5000-1.7330
101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000
100/9R 10 350 1.2500 1.2970 1.1000-1.2970
100/8R 30 300 1.8750 1.9000 1.7900-1.9000
100/7R 20 350 1.8750 1.8190 1.6800-1.8190
100/6R 5 400 2.0000 1.0800 0.8500-1.0800
100/9 10 350 1.2500 1.2880 1.0000-1.2880
100/8 30 300 1.8750 1.9900 1.7000-1.9900
100/7 20 300 1.8750 1.9750 1.7500-1.9750
100/6 5 300 2.0000 1.1800 1.0000-1.1800
100/5R 10 400 1.3750 1.4750 1.3000-1.4750
100/乙1 20 300 1.7500 1.8040 1.5800-1.8040
100/4R 30 300 2.0000 1.8890 1.6800-1.8890
100/1R 5 400 1.0000 1.0750 0.9800-1.0750
100/2R 20 300 2.1250 1.7600 1.5000-1.7600
100/5 10 400 1.3750 1.3810 1.2000-1.3810
100/4 30 300 2.0000 2.1100 1.8800-2.1100
100/3 2 400 0.7500 0.7910 0.2500-0.7910
100/2 20 350 2.1250 2.1360 1.8000-2.1360
100/1 5 400 1.0000 1.1100 0.1450-1.1100
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业
101/3 30.17 63.68 6.15 0.00
101/2 20.88 36.37 1.50 41.25
101/1 31.00 56.87 7.13 5.00
100/9R 24.83 44.88 8.86 21.43
100/8R 44.33 1.34 1.83 52.50
100/7R 27.43 42.00 2.57 28.00
100/6R 41.38 28.87 19.75 10.00
100/9 52.00 34.71 11.00 2.29
100/8 43.83 11.51 6.33 38.33
100/7 34.50 34.00 3.83 27.67
100/6 36.67 41.68 14.32 7.33
100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75
100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33
100/4R 44.50 11.33 2.67 41.50
100/1R 30.63 58.50 3.75 7.12
100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50
100/5 26.99 56.88 3.88 12.25
100/4 48.16 19.34 4.17 28.33
100/3 39.87 49.88 9.00 1.25
100/2 32.86 45.99 6.29 14.86
100/1 48.25 36.87 9.88 5.00 (完)
台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。