〔路透调查〕美国基金经理青睐投资级债券和美国股市,撤离欧洲资产

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透纽约1月31日电---周二公布的路透调查显示,美国基金经理1月撤离欧洲证券,胃纳重新又转向投资级债券和美国股市.
这项在1月17-27日针对美国12家基金管理公司的调查结果显示,企业的债券和信贷平均配置比重提高至30.6%.自12月以来已增加近4个百分点.
美国基金经理大致维持对股市的高配置不变.1月时机构投资人的股市资产配置比重平均为63%,仅略低於前一个月的66.8%.
但细看股市投资的情况则显示,有明显转向美国和加拿大股市,撤离欧债危机笼罩的欧股.
这样的转变部分反映了对欧洲情势的担忧,尽管欧洲央行上个月出手向银行体系挹注更多的流动性.
Esplanade Capital总裁Shawn Kravetz之类的投资者之所以被吸引到美国股市,是因为"可以便宜的估值买到极高品质公司的股票."
另一个有加分作用的是美国企业现金满满.标准普尔的市值中,目前现金的比重是11.48%,仅略低於2010年的纪录高位.标普500企业所持有的现金为9,986亿美元,较五年前成长63%,且较10年前的3,423亿美元成长近两倍.
对冲基金Whitebox Advisors主管Richard Vigilante表示,如今在现金部位收益率偏低或为负值的情况下,企业将透过投资自己或其他公司来追求更高的回报.
投资人极为青睐投资级债券,配比从12月的21%提高至36%,但垃圾级债券的配比则从22%降至8.3%.
12家基金管理公司减少另类投资,1月配比从12月的2.9%降至2.5%,现金部位的配置则小幅增加.
投资者在投资组合中的现金比重为2.3%,高於前一个月的1.8%.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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