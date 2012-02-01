〔路透基点〕香港建滔积层板释出准备筹组融资讯息--RLPC

这笔融资可能为四年期,料将用於再融资建滔快到期贷款.根据汤森路透LPC资料,建滔有一笔2007年2月完成的28亿港元五年期融资未偿,将将下周到期.该笔融资最高综合收益为较香港银行同业拆息加码71个基点.