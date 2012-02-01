〔路透基点〕香港建滔积层板释出准备筹组融资讯息--RLPC

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透香港1月31日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,香港建滔积层板控股(1888.HK)向市场释出讯息,准备筹组一项新贷款融资.
这笔融资可能为四年期,料将用於再融资建滔快到期贷款.根据汤森路透LPC资料,建滔有一笔2007年2月完成的28亿港元五年期融资未偿,将将下周到期.该笔融资最高综合收益为较香港银行同业拆息加码71个基点.
当时共有18家银行参与.花旗集团、三井住友银行、荷兰银行、交通银行、东亚银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、富通银行、及工银亚洲为协调安排行.其余参与银行为南洋商业银行、中信银行国际、瑞穗实业银行、中国银行澳门分行、BBVA(西班牙对外银行)、Banca di Roma(罗马银行)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、上海商业储蓄银行、及大丰银行.
建滔积层板隶属建滔化工集团(0148.HK),生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布、及积层板.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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