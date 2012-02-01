〔基金观点〕汇丰GAM主管料金矿股可望补涨,预期通胀因而较青睐TIPS

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透伦敦1月31日电---汇丰环球投资管理(HSBC GAM)绝对报酬主管Charlie Morris指出,表现曾落後金价的金矿股股价应能缩小与金价的差距.他已将其投资组合的5%转入金矿股.
"我们支持黄金类股表现将优於金价的看法."Morris认为黄金类股估值便宜,获利上升,且矿商应因金价强劲上行而受益.
Morris已透过贝莱德黄金及综合基金(Gold & General fund)投资黄金股票.
"鉴於相对估值的差异,很难想像後续黄金类股表现会比金价差."他告诉路透.
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而他相信通胀将比许多评论者预期的更快更猛,因此已将固定收益部位从传统的债券转移至通膨保值债券(TIPS),约15%布局在英国的公债.
但最大变动还是增加了风险资产的曝险.Morris说过去两个月见到人气大转弯,欧洲央行长期再融资操作提供银行体系支撑,
"这是件扭转局面的事--我们正看到银行体系的力道.长期来讲还有其他问题,但经济活动似乎正呈现周期性回升,又以美国为中心."他说.
"在这种不同的环境下,许多涉及云计算、软件、网路安全和生物科技的企业,全球营收和获利都有成长."Morris举苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)为例,称这些公司的产品几乎成为众人的必需品.
然而除了金矿商股票外,他却不想碰天然资源股.
另一方面他表示,长期来看原油价格会上涨,但目前很难从中寻获价值.(完)
--编译 张若琪;审校 白云
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