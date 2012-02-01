《SAFT专栏》欧盟代表和Facebook用户的共通处

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 张明钧/蔡美珍

路透1月30日电---在欧盟召开最新一场峰会之际,众所期待的Facebook首次公开发行(IPO)案却抢占头条新闻版面,这可谓吊诡至极的巧合.

这是因为欧盟峰会和Facebook有一个重要的共通处:两者都充斥着不务正业的活动,以避免去做该做的事.

Facebook巧妙地转移我们的集体慾望,以逃避该做的正事,在此同时欧盟显然错误地沉溺於这样的慾望之中,把这当成一个解决危机的策略.

更狭义地来说,当我们不知下一步该做些什麽而痛苦挣扎的时候,我们就会一再不务正业,且从事显然毫无意义的活动.Facebook用户及欧盟代表,这听起来很耳熟吧?

Facebook做得很好的一点,在於让那些得着手写论文或做PowerPoint报告的学生和上班族,在撑不下去的时候有可去之处.

据传Facebook将於春季之前向美国证券交易委员会(SEC)送交上市申请,发行总值100亿美元的股票,而公司的估值则将高达1,000亿美元.就这些数字来看,这将成为全球史上第四大IPO案,并使其估值接近麦当劳的水准.

据报导,Facebook在2011年的营业利润只有约15亿美元,营收则是不到40亿美元,上述的估值看来实在极度乐观,暗示Facebook将能够抵御所有後起之秀的竞争,并成功地将我们在Facebook上打发的时间转换成获利.就这些数字而言,以股价/营收比来计算,Facebook的估值几乎是谷歌估值的近三倍.

事实上就这基准来看,争取到这笔交易的投行应该把针对迟疑投资人的路演搬到欧盟峰会上演出,让欧盟能够进行第一手的观察,了解如何让投资人如痴如醉之际忘却现实人生的混乱.

每当"希腊"和"违约"两大关键字交替出现时,我不知道德国总理梅克尔或法国总统萨科齐是否会偷偷上线,查看彼此度假时的留影,但就过往纪录来看,可能性应该还蛮高的.

**有益成长?**

在比利时全国运输业举行大罢工之际,欧盟27国峰会周一在布鲁塞尔召开,当中无止境地讨论着已经产生的乱局,而非将矛头指向造成乱局的庞大机制.

这场峰会是短短两年内的第17次峰会,表面上是为了通过成立一个拥有5,000亿欧元银弹的援救基金,以及由德国推动的一项协定,协定目的是对政府赤字支出实施自动抑制措施.

这就是正事不干、胡忙瞎搞的行为.欧盟国家齐聚一堂,竟是为了敲定一项协定,这项协定实质上将严重限制欧元成员国采用凯恩斯式扩大支出刺激景气的能力.这是一套以规定为基础的系统,而这个系统很严格.

然而,这些国家还是要签署通过,尽管大量证据显示,这个作法的基本逻辑--一个国家可以靠着缩衣节食达到经济成长--根本不成立.

希腊的最新纾困案还需要加码150亿欧元,虽然希腊的赋税徵收显然有不少问题.法国则是刚刚把今年成长率预估腰斩到区区0.5%.西班牙承认了大家早已知道的事--西班牙今年成长率不会达到先前承诺的2.3%,也就是说西班牙的预算赤字目标也将需要放松一些.另一方面,葡萄牙情势朝着希腊模式急速恶化,投资人对葡萄牙偿债能力的信心溃散.

那麽,在这当下,欧盟峰会要谈些什麽呢?套用他们的说法,主题是什麽呢?显然,重点在於成长.哦,对了,还有就业.成长和就业,这就是开出的口号."迈向有利成长的整合及有利就业的成长"就是峰会结束後的公报主题,尽管可以促成这些成果的政策付之阙如.

所以,这些人不处理希腊或葡萄牙的问题、也不面对德国将需要提供更多金援才能让这些国家留在欧元区,反而去讨论微薄珍贵的未动用补助金要怎麽更好运用,在此同时,他们真正通过的一项法案,将会确定欧洲只能够缓慢且痛苦地走出经济衰退.

说真的,那些"有利成长,有利就业"新政策的实际效力,跟看到有人在Facebook贴出结束全球饥饿活动连结而"给个赞",两者应该差不多吧.

要让希腊、葡萄牙、或许还有西班牙和意大利渡过难关,势必需要更多资金,不论是靠欧洲央行或德国以旁门左道进行.乐观一派的看法是,德国对盟国的严格态度以及德国自己的意志决心都是虚张声势,等到德国在纪律方面获得的让步达到极限,德国就会乖乖奉上现金伸援.

我们就期待会是这样吧,因为不是光靠互相"给个赞"就能重回繁荣.(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券.)

《SAFT专栏》请点选[SAFT/CN]