《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:今日公布的连串数据提供少许信心

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IFR悉尼2月1日电---美元兑日圆以外亚洲货币仅略低於开盘水准,市场整个早上都在消化一连串的1月份数据.先是昨天收盘後公布的台湾第四季国内生产总值(GDP),显示经济出现技术性衰退.虽然一般认为台湾不会陷入衰退太久,但这项消息仍成为重大头条.

韩国继公布疲软的消费者物价指数(CPI)之後出炉惨淡的贸易数据,但因季节性因素而有点被市场看淡.

中国公布的两项采购经理人指数(PMI)好坏参杂.官方PMI非常好,重回荣枯分水岭50以上,但汇丰PMI与12月相同仍为48.8.这令中国人行调降存款准备金率的议题又重新回到台面.

七国集团(G7)货币兑美元少有变动.澳元兑美元对中国PMI数据做出反应.欧元兑美元持稳在约1.3070.美元兑日圆仍然承压.(完)