《HOME专栏》铜市取决於LME铜库存流向及基金部位调整

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/高琦/石冠兰/李爽
路透伦敦1月31日电---对铜多头来说,今年开春大吉.2011年末铜市从天堂掉到地狱,摔得鼻青脸肿,如今正再度走扬.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周一收报每吨8,429美元,今年开春就上涨了11%.
鉴於中国和欧洲需求问题,铜价的表现还不赖;中国和欧洲一边是有人为操作的景气降温,另一边则是有自然的经济滑坡,这促使摩根大通今早调降其对铜和铝的看法.
然铜和其他基本金属的命运转折,一直受到基金部位调整所左右.
商品交易顾问(CTA)的"黑箱"炒家已经从集体大举作空改为持中性立场,因为下档动能先是消退,接下来又逆转.
对冲基金似乎已克服了一开始的怀疑态度,并加入看多行列,尽管有操作一些衍生的看跌期权进行避险.
当然这对多头大有助益,在投资资金重新归队的同时,基本面而言LME库存稳定减少有如锦上添花.
LME库存MCUSTX-TOTAL过去四个月意外锐减14.4万吨,至330,825吨,为2009年9月以来最低水准.
再者,有近三分之一的库存是注销仓单,这意味着实货库存将会减少.
这些金属全会到哪里去,现在又要去哪里呢?
**库存消失地点**
直到中国农历新年假期,答案都是清晰明确的,一目了然.
LME铜库存在去年第四季仅减少了10万吨多一点,恰好与中国进口增加的形势相吻合.
上海期交所的铜库存在12月和1月初期间增加了7.1万吨.再考虑到传闻的中国保税仓库约10%的库存增幅,几乎可以得出这样的结论,全球铜库存的很大一部分仅仅是转移到了新的仓储地点.
通过更加仔细的观察LME铜库存消失的那些地点,可以进一步证实上述推断.
亚洲地区LME仓库的铜库存在2011年第四季净减少12.29万吨.欧洲地区则仅减少4,950吨,而美国地区的LME仓库甚至还净增了24,475吨库存.
可以看到当价位合适的时候,中国这个全球最大的买家对於库存所起到的巨大的拉动作用.自从去年9月的那波震荡之後,铜价就从"9"开头变成"7"开头了.
浏览LME地区库存变化趋势图表,请点选:(link.reuters.com/rex36s)
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**库存变化地点移至美国**
不过,现在大部分的库存减少和仓单取消都发生在美国LME仓库.要想解释这一现象,绝对不缺少理论依据.
但不幸的是,对於铜多头而言,一个最显着的理由--美国制造业的现货需求增加,却和美国当地的铜买家的描述不相符.
在全球制造业低迷的背景下,美国或许确实是一个亮点,但因为该国铜消费者依赖定期合约,因此现货市场可谓是死气沉沉.
在2011年末的期货套利交易失败後,LME与COMEX市场之间的实货套利活动或成为解释该现象的一种可能的理由,但却缺乏有效的数字证据能证明这一点,没有明显的数据反映出铜大量流入COMEX仓库.
商人为了弥补实货缺口而从市场上直接进货这一终极手段,也是一种可能.
值得注意的是,今年初有两家铜冶炼厂因火灾事故而停产.一家是泛太平洋铜业公司在日本的年产20万吨的Saganoseki冶炼炉,另一家是嘉能可在菲律宾的年产21.5万吨的PASAR冶炼厂.
把金属从美国仓库中取出并运往亚洲,并不是明显合乎逻辑的选择.
这也不是寻求套利者的明确选择,尽管有利可图的套利只是整个以铜为担保品交易的一部分.
但从现货铜流动角度看,物流形势正变得简单起来,因为在亚洲的LME仓库集体出清後,几乎所有余下的都在美国了.
亚洲仅有26,525吨交易所注册铜.而欧洲仅有38,125吨.
如果要发掘LME仓库,那麽只能去美国.别无他选.
**地点问题**
这引发了另一个物流问题.
LME系统中铜库存最大的单个集中地在新奥尔良,持有113,350吨.
注销活动意味着现在有67,825吨需要抽出.
就像铝交易商在底特律所发现的那样,这样的集中度意味着,要将库存运出仓库需要排起长龙.
目前最小装运率为每名操作者每日1,500吨,意味着任何人今天要取消仓单,需耗费数周才能拿到货.
无怪乎仓单取消活动开始转向持有105,900吨铜的LME第二大库存集中地圣路易斯了.现在那里有10,475吨铜等待出库.
如果LME库存遭受更多打击,这一位置很可能将成为目标,特别是如果任何人不管出於什麽目的,都希望更早而不是更迟地得到货的话.
**去向何方**
那麽这些铜去了哪里了呢?
市场对此未形成压倒一切的共识,意味着这当中混杂着几种动因.
LME美国仓库的密集注销,只是因为那里是目前LME大部分铜库存集中的地方.
对市场来说,最大的问题不是什麽库存减少,而是会剩下多少.
只有与COMEX进行套利交易时,铜库存才会重新出现.
其他说得通的解释包括,此举或者是在填充实货缺口,或者是纳入市场外的统计缺口,无论是进入新奥尔良的未注册仓库还是进入上海的保税仓库.
结果没什麽区别.若当前这种趋势持续,LME库存有可能会降至关键水准.
那麽这算是利多因素吗?
当然,除了铜价在一个月的时间已经上涨10%以外,基本与LME库存没有太大关系.
驱动实货流向逆转因素的已经开始显现,更重要的是中国买家明显不愿意追涨.
这完全可以使人有理由相信摩根大通的预期,即再出现像1月那样类似规模的涨幅"难以持续,尤其是从短期消费角度来看".
这并不意味着铜价不会进一步上升.只说明如果上涨,那麽与根本需求面因素的关联将降低,但这也不会是第一次这样,是吧?读者或许不免回想起上次中国吓到伦敦多头时的情况.
但这并不意味着LME库存下降毫无意义.很可能反映现货与近月期货价差.现货较三个月期铜正价差昨晚报15.75.问题在於这种温和表现会持续多久.留意库存数据吧!(完)
--编译 戴素萍/高琦/石冠兰/李爽; 审校 张明钧/丁琦
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