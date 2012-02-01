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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行3,644.5亿台币存单,发行余额增加693亿

路透台北2月1日电---台湾央行周三表示,今日共发行3,644.5亿台币存单,相较存单到期金额2,951.5亿,存单发行余额增加693亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期3,359.8亿台币,利率为0.87%;91天期225.7亿台币,利率为0.93%;182天期59亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,968亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,692.25亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为745亿台币,累计超额准备为2,066亿台币,加计前期1%的超额准备为2,949亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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