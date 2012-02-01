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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 14:13 BJT

《企业看点》--2月1日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月1日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 每日新闻周三报导称,日本Panasonic(6752.T)和韩国三星电子(005930.KS)已分别决定向奥林巴斯(7733.T)提议进行资本联合.[ID:nnCN1361992]

* 报纸周三报导,澳洲最富有的女性Gina Rinehart正计划增加其在澳洲最大民间媒体集团Fairfax Holdings的持股.[ID:nL4E8CV9SO]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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