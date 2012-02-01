〔表格〕台股外资及陆资微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透台北2月1日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超35.98亿.
三大法人今日合计买超3.20亿台币,上交易日修正後为买超51.89亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/1 -3.24 +12.70 -6.26 +3.20
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本月累计 -3.24 +12.70 -6.26 +3.20
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。