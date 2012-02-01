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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 15:03 BJT

〔表格〕台股外资及陆资微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超

路透台北2月1日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超35.98亿.

三大法人今日合计买超3.20亿台币,上交易日修正後为买超51.89亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/1 -3.24 +12.70 -6.26 +3.20

----------------------------------------------------

本月累计 -3.24 +12.70 -6.26 +3.20

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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