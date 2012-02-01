〔台湾债市〕殖利率收低,因两年券标售偏多且外资买券需求强

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北2月1日电---台湾债市主要殖利率周三收低,因外资汇入後买进标的从公司债延伸至公债,且两年新券101/3的标售结果偏多,令五年期主流券101/1殖利率收低.
对於中午101/3的标售结果,交易商认为,银行业得标比重达63.68%,除了本地银行的补券需求外,相信外商银行也有共襄盛举.搭配存续期五年以下的冷券一券难求,预料外资汇入的资金行情,还会在债市延烧,但因短率下行不易,近日债市殖利率将盘整向下.
"101/3的投标倍数算高,带动101/1殖利率再创波段新低."一证券商交易人士称.
另一证券商交易员称,外资自农历春节前即陆续汇入,当时在债市买进标的以公司债为主,但昨日却开始扩大到公债."像是存续期仅剩0.1年的91/4,就成交了36亿台币."
不过他们认为,目前公债以超低殖利率成交的案例很少,一方面可能是外商银与本地银行先卡位买进,另一方面也可能是外资对利率较为坚持,在此情形下,不至於促使短券利率有大幅下跌的机会.
央行中午标售101/3,得标利率为0.78%,符合市场预期.投标总额692.5亿台币,投标倍数为2.31.各行业的得标比重方面,银行业为63.68%、证券业30.17%、票券业6.15%.[ID:nCT0501753]
台币兑美元TWD=TP周二爆量收升1.66角,至四个半月以来高位.今日则呈现获利回吐走势,午後小幅走贬.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO -1.40 0.7750 0.7700-0.7890 9.0
5 101/1 A01101=TWO -1.00 0.9280 *0.9233-0.9353 213.0
10 100/9 A00109=TWO -0.62 1.2600 1.2550-1.2680 64.5
20 101/2 A01102=TWO -0.50 1.7000 *1.6910-1.7000 8.5
* 表创该券交易以来殖利率日低
交易商表示,虽然面临购买公债不得超过汇入资金30%上限的规定,但外资仍将买券标的从公司债移转到公债,主要是因为可供买进的公司债筹码变少.
"外资对公司债的发行单位保守看待,买来买去还是以台电、中钢(2002.TW)为主."一外商银行交易员说.
在这一波台币升值趋势下,一证券商交易员认为,资金行情料令股、债市走多,若股市持续上扬,债市殖利率仅能缓跌,若股市回档,殖利率跌幅就有扩大的机会.
另一银行交易员则称,资金行情将让短券走势偏强,今日101/3标在0.78%,与101/1利差有15个基点."看看有没有缩小到10个基点的机会?"
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7000
10 100/9 A00109=TWO 1.2600
5 101/1 A01101=TWO 0.9280
2 100/3 A00103=TWO 0.7200 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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