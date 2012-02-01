〔台湾债市〕殖利率收低,因两年券标售偏多且外资买券需求强

路透台北2月1日电---台湾债市主要殖利率周三收低,因外资汇入後买进标的从公司债延伸至公债,且两年新券101/3的标售结果偏多,令五年期主流券101/1殖利率收低.

对於中午101/3的标售结果,交易商认为,银行业得标比重达63.68%,除了本地银行的补券需求外,相信外商银行也有共襄盛举.搭配存续期五年以下的冷券一券难求,预料外资汇入的资金行情,还会在债市延烧,但因短率下行不易,近日债市殖利率将盘整向下.

"101/3的投标倍数算高,带动101/1殖利率再创波段新低."一证券商交易人士称.

另一证券商交易员称,外资自农历春节前即陆续汇入,当时在债市买进标的以公司债为主,但昨日却开始扩大到公债."像是存续期仅剩0.1年的91/4,就成交了36亿台币."

不过他们认为,目前公债以超低殖利率成交的案例很少,一方面可能是外商银与本地银行先卡位买进,另一方面也可能是外资对利率较为坚持,在此情形下,不至於促使短券利率有大幅下跌的机会.

央行中午标售101/3,得标利率为0.78%,符合市场预期.投标总额692.5亿台币,投标倍数为2.31.各行业的得标比重方面,银行业为63.68%、证券业30.17%、票券业6.15%.[ID:nCT0501753]

台币兑美元TWD=TP周二爆量收升1.66角,至四个半月以来高位.今日则呈现获利回吐走势,午後小幅走贬.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -1.40 0.7750 0.7700-0.7890 9.0

5 101/1 A01101=TWO -1.00 0.9280 *0.9233-0.9353 213.0

10 100/9 A00109=TWO -0.62 1.2600 1.2550-1.2680 64.5

20 101/2 A01102=TWO -0.50 1.7000 *1.6910-1.7000 8.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,虽然面临购买公债不得超过汇入资金30%上限的规定,但外资仍将买券标的从公司债移转到公债,主要是因为可供买进的公司债筹码变少.

"外资对公司债的发行单位保守看待,买来买去还是以台电、中钢(2002.TW)为主."一外商银行交易员说.

在这一波台币升值趋势下,一证券商交易员认为,资金行情料令股、债市走多,若股市持续上扬,债市殖利率仅能缓跌,若股市回档,殖利率跌幅就有扩大的机会.

另一银行交易员则称,资金行情将让短券走势偏强,今日101/3标在0.78%,与101/1利差有15个基点."看看有没有缩小到10个基点的机会?"

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7000

10 100/9 A00109=TWO 1.2600

5 101/1 A01101=TWO 0.9280

2 100/3 A00103=TWO 0.7200 (完)