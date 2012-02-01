〔日本股市〕日经指数微幅收高,企业财报欠佳但乐观人气犹存(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增细节)
* 日经指数守住1月涨势
* 本田汽车上涨,尽管公司调降财测
* 指数料在本周形成黄金交叉
路透东京2月1日电---日本股市日经指数周三连续第二日小幅收高,守住1月的强劲涨幅,未受本田汽车(7267.T)等蓝筹股财报令人失望的影响,部分市场人士称,股价已经反应出业绩不佳的因素.
对日本股市的乐观情绪,以及对美国经济复苏优於预期的期望,推动日经指数在1月上涨4.1%,此为1999年来最佳的1月表现.
"有很多的递延投资.先前有许多延後投资的理由,包括第三季度获利、欧债协商疑虑挥之不去等等."瑞士信贷股票现货销售主管Stefan Worrall表示.
"但随着这些不确定性因素慢慢消退,市场人士信心改善,藉由将资金投入股市来实现其偏向乐观的看法."Worall指出.
一项路透调查显示,尽管日本基金经理1月调降全球股市权重,因仍对欧洲情势感到忧心,但他们调高日股权重至七年高点,因认为日股相对具吸引力.
日经指数.N225收高0.1%至8,809.79点,但仍低於在9,082点附近的200日均线.
东证股价指数.TOPX上涨0.4%至757.96点.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。