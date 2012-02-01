〔日本股市〕日经指数微幅收高,企业财报欠佳但乐观人气犹存(更新版)

(新增细节)

* 日经指数守住1月涨势

* 本田汽车上涨,尽管公司调降财测

* 指数料在本周形成黄金交叉

路透东京2月1日电---日本股市日经指数周三连续第二日小幅收高,守住1月的强劲涨幅,未受本田汽车(7267.T)等蓝筹股财报令人失望的影响,部分市场人士称,股价已经反应出业绩不佳的因素.

对日本股市的乐观情绪,以及对美国经济复苏优於预期的期望,推动日经指数在1月上涨4.1%,此为1999年来最佳的1月表现.

"有很多的递延投资.先前有许多延後投资的理由,包括第三季度获利、欧债协商疑虑挥之不去等等."瑞士信贷股票现货销售主管Stefan Worrall表示.

"但随着这些不确定性因素慢慢消退,市场人士信心改善,藉由将资金投入股市来实现其偏向乐观的看法."Worall指出.

一项路透调查显示,尽管日本基金经理1月调降全球股市权重,因仍对欧洲情势感到忧心,但他们调高日股权重至七年高点,因认为日股相对具吸引力.

日经指数.N225收高0.1%至8,809.79点,但仍低於在9,082点附近的200日均线.

东证股价指数.TOPX上涨0.4%至757.96点.