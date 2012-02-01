主要国家经济指标预测--2月2日****

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月1日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 --
外资投资日股(亿日圆) --
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.0% +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差12.00 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差30.01
0930 英国建筑业PMI 1月 52.6 53.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,785
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.75
续请失业金人数(万人) 1月21日当周 355 355.4
1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +0.8% +2.3%
单位劳工成本 +0.8% -2.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 49.17 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 逆差19.6 --
出口(较上年同期) -6.6% +0.7%
进口(较上年同期) +3.6% +4.8%
0030 澳洲房价指数(较上季) 第四季 -1.0% -0.7%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 +0.3% --
0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月 -0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 -0.2% 持平
(较上年同期) +0.6% +1.4%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 +0.6% --
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 1月 47.3 51.4
0843 意大利Markit制造业PMI 1月 46.8 45.0
0848 法国Markit制造业PMI 1月 48.5 48.5
0853 德国制造业PMI 1月 51.0 50.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 48.8 48.7
0928 英国CIPS制造业PMI 1月 52.1 50.0
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +2.7% +2.7%
1200 美国抵押贷款指数 1月27日当周 753.3 --
再融资指数 4,113.8 --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加17 增加18.5
1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 1月 50.6 --
1500 美国建筑支出 12月 +1.5% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.1 54.5
物价分项指数 55.5 49.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 1月 1,418 1,350 (完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
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