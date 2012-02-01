〔台湾经济〕至1月底无薪假人数11,891人,实施人数反弹--劳委会

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北2月1日电---台湾劳委会周三表示,各地方政府资料显示,截至1月31日止共有87家厂商实施无薪假,实施人数11,891人.本次通报厂商虽减少四家,但实施人数增加了316人.
劳委会资料显示,1月底的无薪假实施厂商以及人数在12月31日到达统计高峰,後虽一度走低,但本次公布的实施人数又上扬.
2011年12月31日时统计实施无薪假厂商有109家,通报人数1万2,487人.
2008年金融风暴猛烈来袭,为因应当时剧烈变动的国际景气,台湾企业为撙节人事成本,祭出"无薪假"措施--即与劳资双方协调在公司业务清淡时共体时艰,员工缩减上班时数,不支领减少上班时数的薪资.
根据劳委会的资料统计,实施无薪假高峰在2009年的2月底,当时实施厂商586家,人数创下23.9万人,以人数计是纪录以来的最高水位.
金融风暴後全球经济快速复苏,台湾经济情势也自低谷快速弹升,2009年经济成长率衰退1.93%,但2010年即快速反弹至成长10.88%.而台湾的经季节调整失业率在2009年8月到达6.04%的历史新高後,随後即呈现连续下滑趋势.
去年12月经季节调整後失业率为4.22%,低於上月的4.32%,且为2008年8月以来最低.<TW/JOBCN>
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--记者 高洁如; 审校 黄凯
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