〔台湾经济〕至1月底无薪假人数11,891人,实施人数反弹--劳委会

路透台北2月1日电---台湾劳委会周三表示,各地方政府资料显示,截至1月31日止共有87家厂商实施无薪假,实施人数11,891人.本次通报厂商虽减少四家,但实施人数增加了316人.

劳委会资料显示,1月底的无薪假实施厂商以及人数在12月31日到达统计高峰,後虽一度走低,但本次公布的实施人数又上扬.

2011年12月31日时统计实施无薪假厂商有109家,通报人数1万2,487人.

2008年金融风暴猛烈来袭,为因应当时剧烈变动的国际景气,台湾企业为撙节人事成本,祭出"无薪假"措施--即与劳资双方协调在公司业务清淡时共体时艰,员工缩减上班时数,不支领减少上班时数的薪资.

根据劳委会的资料统计,实施无薪假高峰在2009年的2月底,当时实施厂商586家,人数创下23.9万人,以人数计是纪录以来的最高水位.

金融风暴後全球经济快速复苏,台湾经济情势也自低谷快速弹升,2009年经济成长率衰退1.93%,但2010年即快速反弹至成长10.88%.而台湾的经季节调整失业率在2009年8月到达6.04%的历史新高後,随後即呈现连续下滑趋势.

去年12月经季节调整後失业率为4.22%,低於上月的4.32%,且为2008年8月以来最低.<TW/JOBCN>

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