〔台湾汇市〕台币兑美元收贬结束两日涨势,因外资获利了结汇出

路透台北2月1日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌7.5分,结束连续两日涨势.尽管早盘续见外资汇入而走高,但近中午时受外资获利了结汇出拖累,台币由升转贬;尾盘又见央行进场趁势助贬,终场收在29.695元.

交易商指出,相较上日台币爆量升值的激情行情,今日盘初外商抛汇力道明显减弱许多,随着海外无本金交割(NDF)换汇点回补等美元买盘逐渐增强,将台币压回平盘之下整理.不过,外银买盘是否告於段落还有待观察,将持续追踪台股走势与资金流向.

"(美元)一下子买上来让大家措手不及,量很多明天是不是还有要再看,"一位外汇交易人士说.

市场人士预估,明日台币交投区间先看29.60-29.80元间.

至於正在进行的希腊债务协商谈判,交易商则表示,欧元回吐此前涨幅却依旧有撑,因今年欧美多国将举行大选,执政党应会力挽狂澜以寻求连任机会,加上欧债危机自2009年爆发至今已有段时日,银行间与投资人多已陆续准备,届时应不至於发生恐慌性的崩盘效应.

台币今日盘初曾触及29.495元高位,创下2011年9月14日29.476元以来最高.

台股加权指数.TWII周三收盘上涨0.43%,至7,549.21点;外资在台指期货市场增加5,339口多单.然而,外资及陆资在台股却微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超,场上讯息交错难以解读.[ID:nCT0502011]

多数新兴亚洲货币周三走低,因市场担心全球经济放缓将阻碍资金进一步流入该地区,同时韩元KRW=与印尼卢比IDR=受到本国疲弱出口数据冲击.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.695 29.620 29.495-29.705 29.690 9.38 14.43

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.640 29.569 29.535-29.680 29.565 3.43 4.65

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.220/-0.180

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