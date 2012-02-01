〔台湾汇市〕台币兑美元收贬结束两日涨势,因外资获利了结汇出

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北2月1日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌7.5分,结束连续两日涨势.尽管早盘续见外资汇入而走高,但近中午时受外资获利了结汇出拖累,台币由升转贬;尾盘又见央行进场趁势助贬,终场收在29.695元.
交易商指出,相较上日台币爆量升值的激情行情,今日盘初外商抛汇力道明显减弱许多,随着海外无本金交割(NDF)换汇点回补等美元买盘逐渐增强,将台币压回平盘之下整理.不过,外银买盘是否告於段落还有待观察,将持续追踪台股走势与资金流向.
"(美元)一下子买上来让大家措手不及,量很多明天是不是还有要再看,"一位外汇交易人士说.
市场人士预估,明日台币交投区间先看29.60-29.80元间.
至於正在进行的希腊债务协商谈判,交易商则表示,欧元回吐此前涨幅却依旧有撑,因今年欧美多国将举行大选,执政党应会力挽狂澜以寻求连任机会,加上欧债危机自2009年爆发至今已有段时日,银行间与投资人多已陆续准备,届时应不至於发生恐慌性的崩盘效应.
台币今日盘初曾触及29.495元高位,创下2011年9月14日29.476元以来最高.
台股加权指数.TWII周三收盘上涨0.43%,至7,549.21点;外资在台指期货市场增加5,339口多单.然而,外资及陆资在台股却微幅卖超3.24亿台币,结束连续四日买超,场上讯息交错难以解读.[ID:nCT0502011]
多数新兴亚洲货币周三走低,因市场担心全球经济放缓将阻碍资金进一步流入该地区,同时韩元KRW=与印尼卢比IDR=受到本国疲弱出口数据冲击.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.695 29.620 29.495-29.705 29.690 9.38 14.43
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.640 29.569 29.535-29.680 29.565 3.43 4.65
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.010/0.020
美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.220/-0.180
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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