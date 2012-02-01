〔韩国汇市〕韩元因出口数据欠佳而收跌,公债价格小涨

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 韩元走贬,因出口及贸易数据意外下滑
* 公债价格在早盘上涨後稍事歇息
路透首尔2月1日电---韩国韩元/美元KRW=周三收盘下跌,盘中震荡剧烈.开盘时因希腊达成债务协议的希望转淡而下跌,意外下滑的1月出口数据公布後走势更进一步恶化.
韩元/美元KRW=KFTC收报1,126.3韩元,下跌0.3%,周二收盘报1,123.3.韩元跌势受到出口商美元卖盘所限.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。