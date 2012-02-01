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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元因出口数据欠佳而收跌,公债价格小涨

* 韩元走贬,因出口及贸易数据意外下滑

* 公债价格在早盘上涨後稍事歇息

路透首尔2月1日电---韩国韩元/美元KRW=周三收盘下跌,盘中震荡剧烈.开盘时因希腊达成债务协议的希望转淡而下跌,意外下滑的1月出口数据公布後走势更进一步恶化.

韩元/美元KRW=KFTC收报1,126.3韩元,下跌0.3%,周二收盘报1,123.3.韩元跌势受到出口商美元卖盘所限.

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