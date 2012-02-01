〔表格〕外资在韩国股市买超扩大至4,161亿韩元,为连续第二日买超

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透首尔2月1日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11扩大买超4,161亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 1日 416.1 -276.6 -198.3
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
1月27日 500.3 -190.4 -250.9
1月26日 464.1 -173.8 -270.1
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5
1月19日 743.2 56.0 -731.8
1月18日 447.1 -96.5 -291.1
1月17日 462.3 66.6 -676.3
1月16日 6.3 58.0 140.6
1月13日 604.5 391.4 -337.5
1月12日 169.9 112.7 -274.1
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月 9日 -77.5 52.2 347.1
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本月以来 416.1 -276.6 -198.3
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今年以来 6,722.1 83.4 -5,833.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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