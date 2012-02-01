版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 15:47 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元兑日圆创三个月新低

0734GMT---美元兑日圆JPY=陷在三个月低点76.11,交易商因而保持警戒,担心其在下探75.31的历史低点之际日本政府可能出面干预.

日圆兑欧元EURJPY=亦上涨,欧元日内下跌约0.4%至99.27日圆.

欧元兑美元EUR=下跌0.3%至1.3038,延续上日跌势;上日欧元遭逢月底卖盘及欧债疑虑的打击.

欧元兑瑞郎CHF=持平,周二一度触及1.2025瑞郎的近五个月低点,也逼近瑞士央行1.2000瑞郎的底线.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐