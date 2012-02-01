〔台湾货币市场〕短率平稳,月初外商银资金偏多但未显泛滥

* 短率大致平稳

* 外商银行分配不均

记者 高洁如

路透台北2月1日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.度过了月底最後一日,今日多家外商银行拆出限额解禁,而虽有通货回笼的宽松因素持续,市场上的资金倒也没有太过泛滥.

市场人士表示,外商银的资金虽然回复宽裕,但也不是家家都多,有些分配不均.本地银行也稍有多钱,这使得银行的准备数字快速累积,由先前的负数转为大正数.

"今天(市场)也还是有多一些钱,只不过似乎没有前二天多,"一公股银行人士称.

据央行网站显示,周二通货回笼554.75亿台币,上日为389.9亿.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

本地时间15:53拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.403%;区间在0.299-0.690%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.77%,上日在0.395-0.77%.

**短票利率再略走低**

短票方面,交易商指出,短票量仍然偏低,且这两天法人的资金爆多,排挤了银行的买票空间,周三与银行成交的短票量偏少.

30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85%,大型银行开出的0.86%并未成交.上日在0.85-0.86%.

今日央行共2,951.5亿台币存单到期,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,接下来分别是周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.此外,本周六为补行上班日,新提存期第一天存单到期1,545亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正後周二当日超额准备为745亿台币,累计超额准备为2,066亿台币,加计前期1%的超额准备为2,949亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳,月初投信、寿险资金持续回流,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.

资金调度人士表示,今日交易以到期续作为主,有资金缺口者亦很快即能找到新钱补齐.整体而言,年後通货回笼的金额大於RP市场资金流出量,料周六公债交割影响有限,短线看来利率应不至向上,但若要下调仍有待其他议题催化.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,今日有101/3期二年期公债标售,金额300亿台币,将於周六(4日)发行.(完)