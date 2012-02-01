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市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 16:47 BJT

《外汇动态》英镑/美元料在1.5700获得支撑

0834GMT---多位交易商表示,英镑GBP=D4在1.5700美元上方有来自亚洲主权国家的买需,带动其脱离日低1.5707美元,但他们同时指称在该价位下方有停损单.

上档方面,据传到1.5800之前仍有卖盘,集中在周三创下的10周高点1.5797附近,在该价位上方有停损单.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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