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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 16:56 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超7.0亿台币

路透台北2月1日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 14.00 20.00 -6.00

票券业 1.50 2.50 -1.00

证券业 20.00 13.00 +7.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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