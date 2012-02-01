〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率持坚,因现汇探向三个月低点

IFR伦敦2月1日电---美元/日圆期权隐含波动率保持在较为强劲的水准,因现汇探向76.00的三个月低点,一周和一个月期美元/日圆价平期权隐含波动率重返上周现汇急涨至78.29两个月新高时所创高点,分别来到9.0%及8.0%,不过三个月期波动率尚未重返9.1%的高点,目前报8.75%,一年期报11.0%,前报11.25%.

风险逆转指标偏向上档,一个月期报0.25%,偏向日圆卖权,上周一度来到0.75%的高点.日圆兑其他货币的波动率亦升高.

欧元/瑞郎在逼近1.2000瑞郎之际,现汇及其相关的gamma操作仍受到支撑.美元兑瑞郎波动率恢复高於欧元/美元波动率.

欧元/美元现汇在1.3200受挫,之後回跌至1.30区间低档,这带动波动率回到近期高点,一个月期价平欧元/美元波动率今晨报12.1%,三个月报12.4%,一年期报13.15%.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标突破近期高点至1.325%,三个月期报1.8%,六个月期今晨报2.3%,一年期报2.4%,偏向欧元卖权.

澳元/美元期权隐含波动率亦略为上涨,目前现汇正回探1.05区间.

此外,英镑兑美元及欧元兑英镑波动率今晨开盘时买气较强,一个月期英镑/美元波动率买需不俗,上周一度触及7.8%的三年低点.(完)