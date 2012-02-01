〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率持坚,因现汇探向三个月低点

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
IFR伦敦2月1日电---美元/日圆期权隐含波动率保持在较为强劲的水准,因现汇探向76.00的三个月低点,一周和一个月期美元/日圆价平期权隐含波动率重返上周现汇急涨至78.29两个月新高时所创高点,分别来到9.0%及8.0%,不过三个月期波动率尚未重返9.1%的高点,目前报8.75%,一年期报11.0%,前报11.25%.
风险逆转指标偏向上档,一个月期报0.25%,偏向日圆卖权,上周一度来到0.75%的高点.日圆兑其他货币的波动率亦升高.
欧元/瑞郎在逼近1.2000瑞郎之际,现汇及其相关的gamma操作仍受到支撑.美元兑瑞郎波动率恢复高於欧元/美元波动率.
欧元/美元现汇在1.3200受挫,之後回跌至1.30区间低档,这带动波动率回到近期高点,一个月期价平欧元/美元波动率今晨报12.1%,三个月报12.4%,一年期报13.15%.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标突破近期高点至1.325%,三个月期报1.8%,六个月期今晨报2.3%,一年期报2.4%,偏向欧元卖权.
澳元/美元期权隐含波动率亦略为上涨,目前现汇正回探1.05区间.
此外,英镑兑美元及欧元兑英镑波动率今晨开盘时买气较强,一个月期英镑/美元波动率买需不俗,上周一度触及7.8%的三年低点.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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