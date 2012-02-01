服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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配合台湾证券交易所(TWSE)和证券柜台买买中心(GTSM)自2012年2月20日起实施「收盘前资讯揭露及配套措施」，汤森路透亦将於3000Xtra即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
资讯详细如下:
1.未来收盘前5分钟将比照盘中撮合间隔时间(现行约20秒)，揭露模拟撮合後之最高1档买进价格及最低1档卖出价格。
收盘前模拟撮合资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
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模拟撮合後最佳一档买价 BID(#22) 及 BEST_BID1(#436)
模拟撮合後最佳一档卖价 ASK(#25) 及 BEST_ASK1(#441)
2.另收盘前将配套实施类似盘中之瞬间价格稳定措施，若有价证券收盘前1分钟（13:29─13:30），任一次模拟撮合成交价格与前一次模拟撮合成交价格涨跌超逾3.5%时，该证券13:30分不进行收盘撮合，於13:31分起暂缓2分钟收盘，暂缓收盘期间仍接受投资人新增、取消或修改委托，并持续揭露模拟撮合後最高1档买进价格及最低1档卖出价格资讯，至13:33分停止接受委托并收盘。
延後收盘资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
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延後收盘标志-"DLY" PRC_QL_CD(#118) 及 PRC_QL2(#131)
另外，列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO>将显示所有延後收盘的商品报价代码。
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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