服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
亲爱的客户，您好。
配合台湾证券交易所(TWSE)和证券柜台买买中心(GTSM)自2012年2月20日起实施「收盘前资讯揭露及配套措施」，汤森路透亦将於3000Xtra即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
资讯详细如下:
1.未来收盘前5分钟将比照盘中撮合间隔时间(现行约20秒)，揭露模拟撮合後之最高1档买进价格及最低1档卖出价格。
收盘前模拟撮合资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
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模拟撮合後最佳一档买价 BID(#22) 及 BEST_BID1(#436)
模拟撮合後最佳一档卖价 ASK(#25) 及 BEST_ASK1(#441)
2.另收盘前将配套实施类似盘中之瞬间价格稳定措施，若有价证券收盘前1分钟（13:29─13:30），任一次模拟撮合成交价格与前一次模拟撮合成交价格涨跌超逾3.5%时，该证券13:30分不进行收盘撮合，於13:31分起暂缓2分钟收盘，暂缓收盘期间仍接受投资人新增、取消或修改委托，并持续揭露模拟撮合後最高1档买进价格及最低1档卖出价格资讯，至13:33分停止接受委托并收盘。
延後收盘资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
------------ --------------
延後收盘标志-"DLY" PRC_QL_CD(#118) 及 PRC_QL2(#131)
另外，列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO>将显示所有延後收盘的商品报价代码。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。