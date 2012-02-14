服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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亲爱的客户，您好。
配合台湾证券交易所(TWSE)和证券柜台买买中心(GTSM)自2012年2月20日起实施「收盘前资讯揭露及配套措施」，汤森路透亦将於3000Xtra即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
资讯详细如下:
1.未来收盘前5分钟将比照盘中撮合间隔时间(现行约20秒)，揭露模拟撮合後之最高1档买进价格及最低1档卖出价格。
收盘前模拟撮合资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
---------------------- --------------
模拟撮合後最佳一档买价 BID(#22) 及 BEST_BID1(#436)
模拟撮合後最佳一档卖价 ASK(#25) 及 BEST_ASK1(#441)
2.另收盘前将配套实施类似盘中之瞬间价格稳定措施，若有价证券收盘前1分钟（13:29─13:30），任一次模拟撮合成交价格与前一次模拟撮合成交价格涨跌超逾3.5%时，该证券13:30分不进行收盘撮合，於13:31分起暂缓2分钟收盘，暂缓收盘期间仍接受投资人新增、取消或修改委托，并持续揭露模拟撮合後最高1档买进价格及最低1档卖出价格资讯，至13:33分停止接受委托并收盘。
延後收盘资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
------------ --------------
延後收盘标志-"DLY" PRC_QL_CD(#118) 及 PRC_QL2(#131)
另外，列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO>将显示所有延後收盘的商品报价代码。
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。