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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 17:23 BJT

〔标题新闻〕Markit希腊制造业PMI降至41连续29个月低於50,产出分项指数创下纪录低点

PMI为采购经理人指数的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7J903A]

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