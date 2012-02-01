〔台湾货币市场〕短率平稳,月初外商银资金偏多但未显泛滥(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增拆款及存单发行数据)
* 短率大致平稳
* 外商银行分配不均
记者 高洁如
路透台北2月1日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.度过了月底最後一日,今日多家外商银行拆出限额解禁,而虽有通货回笼的宽松因素持续,市场上的资金倒也没有太过泛滥.
市场人士表示,外商银的资金虽然回复宽裕,但也不是家家都多,有些分配不均.本地银行也稍有多钱,这使得银行的准备数字快速累积,由先前的负数转为大正数.
"今天(市场)也还是有多一些钱,只不过似乎没有前二天多,"一公股银行人士称.
据央行网站显示,周三通货回笼402.6亿台币,加计周一和周二的回笼数字达1,347.3亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.403%;区间在0.299-0.690%,同上日.
2-7天拆款利率在0.392-0.77%,上日在0.395-0.77%.
**短票利率再略走低**
短票方面,交易商指出,短票量仍然偏低,且这两天法人的资金爆多,排挤了银行的买票空间,周三与银行成交的短票量偏少.
30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85%,大型银行开出的0.86%并未成交.上日在0.85-0.86%.
今日央行共2,951.5亿台币存单到期,发行金额3,644.5亿台币存单,发行余额增加693亿.[TW/MMTCN]
统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,接下来分别是周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.此外,本周六为补行上班日,新提存期第一天存单到期1,545亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为122亿台币,累计超额准备为2,188亿台币,加计前期1%的超额准备为3,071亿台币.
**RP利率未变**
债市同业附买回(RP)利率周三平稳,月初投信、寿险资金持续回流,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.
资金调度人士表示,今日交易以到期续作为主,有资金缺口者亦很快即能找到新钱补齐.整体而言,年後通货回笼的金额大於RP市场资金流出量,料周六公债交割影响有限,短线看来利率应不至向上,但若要下调仍有待其他议题催化.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
另外,今日有101/3期二年期公债标售,金额300亿台币,将於周六(4日)发行.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良/林高丽
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