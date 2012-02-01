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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 18:40 BJT

〔东南亚股市〕多数小升,新加坡股市1月大涨後略有拉回

路透2月1日电---东南亚股市周三多数小幅收高,成长型类股的买需,推动消费及资源相关个股表现突出.东南亚股市继1月劲升後,一波获利了结卖压全面涌现.

交易商称,对东南亚经济成长将持续优於其他地区的乐观看法,以及对全球经济改善的期望,吸引投资人涌入东南亚市场.

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